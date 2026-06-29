Türkeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Sinop' un Türkeli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
M. Ş. idaresindeki 57 ACC 688 plakalı hafif ticari araç, Türkeli-Çatalzeytin karayolunun Gemiyanı mevkisinde İ.S.'nin kullandığı 57 AC 328 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan