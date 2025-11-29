Haberler

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Restorasyonun Ardından 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Restorasyonun Ardından 200 Bin Ziyaretçi Ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, açıldığı hazirandan bu yana 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yıllık 1 milyon ziyaretçi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanan restorasyon çalışmalarının ardından kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat bulan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yaklaşık 6 ayda 200 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'nin belleğinde derin izler bırakan, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok önemli ismin izlerini taşıyan tarihi yapı, kentin en önemli turizm destinasyon noktası olmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği destekli "Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog İnşası (Faz II)" projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden işlevlendirilen tarihi yapı, kapılarını tekrar açtığı hazirandan bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin kentin en güçlü tarihi simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Restorasyon süreci nedeniyle 5 yıl kapalı kalan yapının tekrar açılmasıyla ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Güzel, tarihi yapıyı kent turizminin "amiral gemisi" olarak gördüklerini dile getirdi.

Ziyaretçi yoğunluğunun gelecek yıllarda daha da artmasını beklediklerini belirten Güzel, şöyle konuştu:

"Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzemizin 5 yıllık restore, tanzim sürecinin ardından yeniden açılması, ziyaretçi sayımızdaki hareketliliği artırmış durumda. Tarihi cezaevimiz 5 Haziran'dan 24 Kasım tarihi itibarıyla 6 aylık kısımda 200 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Yıl sonu itibarıyla 220-230 binleri bulacağımızı öngörüyoruz. 2026'da bütün yıl boyunca elbette bu sayının 700 binleri yakalayacağını, sonraki süreçte ise 1 milyonu bulacağını öngörüyoruz. Hedefimiz yıllık 1 milyon ziyaretçi ağırlamak Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde. Çok önemli bir destinasyon. Şu anki haliyle teşhir, tanzim süreçlerinin öncesindeki zirve rakamlarını görmüş durumda. Bu da bizde memnuniyet oluşturuyor."

Güzel, kentteki diğer müzelerin de yılın başından bu yana 100 bin ziyaretçi ağırladığına dikkati çekerek, "Adeta açık hava müzesi hüviyetinde olan ve kentimizin her yerine yayılan kültür varlıklarımıza çok fazla ziyaretçimiz oluyor. Bunu gelecek adına çok önemli ve değerli görüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.