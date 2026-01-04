Haberler

Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir kişi, aracıyla kovaladığı yaban domuzunu kucağına alarak sevdi ve ardından doğal ortamına geri bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YABAN DOMUZUNU ELİYLE YAKALADI

Erfelek ilçesinde kar yağışı altında yaban domuzu sürüsüyle karşılaşan bir kişi, ilginç bir davranış sergiledi. Karlı yolda ilerleyen araçtan inen kişi, yoluna çıkan yavru domuzu kovalayarak eliyle yakaladı.

Bir süre kucağında tutan vatandaş, hayvana zarar vermeden dikkatlice tekrar doğal ortamına bıraktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sanal medyada da ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
