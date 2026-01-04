Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir kişi, aracıyla kovaladığı yaban domuzunu kucağına alarak sevdi ve ardından doğal ortamına geri bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Sinop'un Erfelek ilçesinde bir kişi, yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladı.
- Kişi, yakaladığı yavru yaban domuzunu kucağında tutup sevdi.
- Kişi, yavru yaban domuzuna zarar vermeden doğal ortamına geri bıraktı.
YABAN DOMUZUNU ELİYLE YAKALADI
Erfelek ilçesinde kar yağışı altında yaban domuzu sürüsüyle karşılaşan bir kişi, ilginç bir davranış sergiledi. Karlı yolda ilerleyen araçtan inen kişi, yoluna çıkan yavru domuzu kovalayarak eliyle yakaladı.
Bir süre kucağında tutan vatandaş, hayvana zarar vermeden dikkatlice tekrar doğal ortamına bıraktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sanal medyada da ilgi gördü.
