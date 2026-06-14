Haberler

Sinop'ta vefat eden emekli askerin cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi

Sinop'ta vefat eden emekli askerin cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Uranbey'in cenazesi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Sinop'ta kalp krizi sonucu vefat eden emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Uranbey'in cenazesi Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Sinop'ta kalp krizi sonucu vefat eden Uranbey'in cenazesi Kaman'a getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kaman Çarşı Camisi'nde düzenlenen törende, Uranbey'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda alana getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Uranbey'in naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Uranbey'in ailesi ve yakınları ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar