Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6 gram uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraydüzü ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 6 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel