Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 kök kenevir bitkisi, 35 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 3 kök kenevir bitkisi, 35 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.