Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Gerze ilçesinde yapılan operasyonda 7 gram uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 7 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, bir uyuşturucu kullanım aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
