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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
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Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen devriye görevi sırasında durdurulan bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emin Adıgüzel - Güncel
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