Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen devriye görevi sırasında durdurulan bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alındı.