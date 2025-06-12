Sinop'ta Tünel İçinde Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta Tünel İçinde Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Ahmet Muhip Dıranas Tüneli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin tünel içinde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 06 BR 0060 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu üzerinde bulunan Ahmet Muhip Dıranas Tüneli içinde karşı yönden gelen M.P'nin kullandığı 19 RA 135 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.P. ile aynı araçtaki K.P, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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