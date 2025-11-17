Haberler

Sinop'ta TIR'a çarpan öğretmen hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, özel eğitim öğretmeni Engin Sipahi, kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öğretmen Engin Sipahi, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Engin Sipahi yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 CNB 263 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Sipahi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin hurdaya dönen kısmında sıkışan Sipahi'yi çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkışan sürücü, araçtan çıkarılmasının ardından kaza yerinde hayatını kaybetti. Engin Sipahi'nin, Sinop Özel Eğitim Meslek okulunda Özel Eğitim Öğretmeni olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.