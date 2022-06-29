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Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü

Sinop'un Durağan ilçesinde sağanak nedeniyle Gökırmak Irmağı'nın taşması sonucu tarım arazilerinde zarar oluştu.

Sinop'un Durağan ilçesinde sağanak nedeniyle Gökırmak Irmağı'nın taşması sonucu tarım arazilerinde zarar oluştu.

Bölgede aralıklarla devam eden sağanağın ardından Durağan ilçesinden geçen Gökırmak Irmağı'nı debisi yükseldi.

Dağdelen köyü mevkisinde su taşkınlarının yaşandığı ilçede çeltik ekili tarlalar ile üzüm bağları zarar gördü.

Kaymakam Ahmet Tozlu, taşkınların yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Tarlaları selden zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Tozlu, hasar tespit çalışmalarının ardından vatandaşların tüm zararının karşılanacağını söyledi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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