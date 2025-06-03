Sinop'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü A.D. yaralandı. Olay sonrası yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 55 AJJ 780 plakalı otomobil, Gerze-Sinop kara yolu Bedre mevkisinde A.D'nin kullandığı 57 ACD 562 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.D. yaralandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel