Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Turgut Demircan'ın kullandığı hafif ticari araç ile Hasan Yavuz'un kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Turgut Demircan'ın kullandığı 57 ABC 474 plakalı hafif ticari araç, Türkeli-Ayancık karayolu Ayaz köyünde Hasan Yavuz idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Halime ve Sinan Yavuz sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel