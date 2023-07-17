Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Turgut Demircan'ın kullandığı hafif ticari araç ile Hasan Yavuz'un kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.