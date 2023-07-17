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Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Turgut Demircan'ın kullandığı hafif ticari araç ile Hasan Yavuz'un kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Turgut Demircan'ın kullandığı 57 ABC 474 plakalı hafif ticari araç, Türkeli-Ayancık karayolu Ayaz köyünde Hasan Yavuz idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Halime ve Sinan Yavuz sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

Hasan Yavuz Türkeli Tragger Sinop Güncel Haberler

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