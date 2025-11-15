Sinop'ta Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda sürücü Y.H. ve araçta bulunan E.H. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
V.Ç. idaresindeki 57 KA 068 plakalı otomobil, Ayancık yolu otogar kavşağında, Y.H. yönetimindeki 57 ACS 689 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Y.H. ile aynı araçta bulunan E.H. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel