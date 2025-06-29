Sinop'ta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sinop'ta Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.U. idaresindeki 57 ACM 844 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Osman Pamukoğlu Caddesi'nde Ş.K.'nin kullandığı 57 ACJ 336 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Y.U. ile arkasında yolcu olarak bulunan R.E.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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