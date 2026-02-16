Sinop'ta mobil ikram hizmet aracı tanıtıldı

Sinop'ta Müftülük tarafından alımı yapılan mobil ikram hizmet aracının tanıtımı yapıldı.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde konuşan Vali Mustafa Özarslan, aracın hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarih boyunca yardımlaşmaya hep önem veren bir toplum olduklarını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Aracımızı Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hizmete aldık. İnşallah aracımız güzel günlerde, mutlu günlerde hizmet yapar. Ama zor günlerde, meşakkatli günlerde da milletimizin hizmetinde olacak. Buradaki en büyük katkı tabii ki hayırseverlerin. Hayırseverlerimiz aracımızın yanı sıra 400 yetimize her ay belli bir nakdi yardımda bulunuyorlar. Burada görülmeyen kahramanlar var. Bizim tarafından bilinen fakat halkımız tarafından bilinmeyen o vatandaşlarımıza devletimiz adına il valisi olarak minnettarlığımı ifade ediyorum."

İl Müftüsü Paşa Bektaş ise aracın özellikleri hakkında katılımcılara bilgi vererek, mobil ikram aracının ilk etapta ramazan ayı boyunca iftar vakitlerinde vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti.