Sinop'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

SİNOP'a mevsimin ilk karı yağdı, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Sinop Valiliği, olumsuz hava ve yol koşullarına karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.