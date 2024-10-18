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Sinop'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

Sinop'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gök gürültülü sağanağın ardından gelen kar, ilçe köylerini beyaza bürüdü. Sinop Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.

SİNOP'a mevsimin ilk karı yağdı, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Sinop Valiliği, olumsuz hava ve yol koşullarına karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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