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Sinop'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

Sinop'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı
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Sinop'un yüksek kesimlerine ilk kar yağışı düştü. Gök gürültülü sağanak sonrası kar yağışı etkili oldu. Sinop Valiliği vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

SİNOP'a mevsimin ilk karı yağdı, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Sinop Valiliği, olumsuz hava ve yol koşullarına karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.

SİNOP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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