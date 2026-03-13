Haberler

Sinop'ta vatandaşlara LÖSEV'in çalışmaları anlatıldı

Sinop'ta vatandaşlara LÖSEV'in çalışmaları anlatıldı
Güncelleme:
Sinop'ta vatandaşlara LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgi verildi. Etkinlikte, bağış toplama yöntemi konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Sinop'ta vatandaşlar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çalışmalarına ilişkin bilgilendirildi.

LÖSEV Samsun Ofisi yetkilileri ve gönüllülerin katılımıyla Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara ve esnafa LÖSEV çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı etkinlikte, ayrıca hiçbir LÖSEV görevlisinin kapı kapı dolaşarak bağış toplamayacağına vurgu yapılarak, vakfın ismini kullanarak bağış isteyenlere karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
