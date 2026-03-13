Sinop'ta vatandaşlara LÖSEV'in çalışmaları anlatıldı

Sinop'ta vatandaşlar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çalışmalarına ilişkin bilgilendirildi.

LÖSEV Samsun Ofisi yetkilileri ve gönüllülerin katılımıyla Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara ve esnafa LÖSEV çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı etkinlikte, ayrıca hiçbir LÖSEV görevlisinin kapı kapı dolaşarak bağış toplamayacağına vurgu yapılarak, vakfın ismini kullanarak bağış isteyenlere karşı dikkatli olmaları istendi.