Türkeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Türkeli ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
S.A. idaresindeki kamyon, Gemiyanı Mahallesi'nde kavşakta E.T.G'nin kullandığı 57 ACB 645 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü E.T.G. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel