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Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 1300 Litre Ele Geçirildi

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Sinop'ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 1 kişi yakalanırken, 1300 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Sinop'ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında kent merkezinde bir aracı aradı.

Aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanmış 1300 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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