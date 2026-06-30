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Boyabat'ta bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Boyabat'ta bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Hüseyin Köroğlu'na ait iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatıda hasar oluştu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki katlı evin çatısından çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Tekke köyünde Hüseyin Köroğlu'na ait iki katlı evin çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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