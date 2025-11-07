Sinop'ta Hamsi Avcılığında Kontrol ve Denetim Çalışmaları Başlatıldı
Türkeli ilçesinde sürdürülebilir balıkçılık için hamsi avcılığında kota ve üretim planlaması kapsamındaki denetimler sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, avcılığın kurallara uygun yapılması için Güzelkent Limanı'nda kontrol gerçekleştiriyor.
Sinop'un Türkeli ilçesinde hamsi avcılığında kota ve üretim planlaması kapsamında kontrol ve denetim çalışması yürütülüyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Güzelkent Limanı'nda yapılan denetim ile sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve avcılığın belirlenen kota kurallarına uygun yapılması hedefleniyor.
Yetkililer, denetimlerin bundan sonra da süreceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel