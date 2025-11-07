Sinop'ta Hamsi Avcılığında Kontrol ve Denetim Çalışmaları Başlatıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde hamsi avcılığında kota ve üretim planlaması kapsamında kontrol ve denetim çalışması yürütülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Güzelkent Limanı'nda yapılan denetim ile sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve avcılığın belirlenen kota kurallarına uygun yapılması hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin bundan sonra da süreceğini kaydetti.