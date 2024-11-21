Sinop'ta 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi Tanıtıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Gerze Belediyesi Sedat Işıdı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, katılımcılara, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay görevlilerince bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede her kesimin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bu kapsamda, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Arabacı, annelerden destek istedi.

Arabacı, seminere katılanlardan, Uyuşturucu ile Mücadele (UYUMA) uygulamasını telefonlarına indirmelerini de talep etti.

Program sonunda katılımcılara, uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirici broşür dağıtıldı.