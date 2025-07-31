Sinop'ta denize düşen kişi hayatını kaybetti
Sinop'un Ayancık ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen Yılmaz Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kayalık alandan denize düşen kişi hayatını kaybetti.
Gelincik Burnu mevkisinde denize girmek isteyen Yılmaz Çelik, dengesini kaybederek denize düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede bulunan bir balıkçı teknesine alınarak karaya ulaştırılan Çelik, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel