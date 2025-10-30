Sinop'ta Denizde Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti
Sinop'ta Enver Bahadır Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişi buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan 66 yaşındaki B.K.'yı hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Enver Bahadır Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Suya düştüğü değerlendirilen kişi, ekiplerce bilinci kapalı olarak denizden çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İsminin B.K. (66) olduğu öğrenilen kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel