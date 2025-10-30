Haberler

Sinop'ta Denizde Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Denizde Hareketsiz Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Enver Bahadır Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişi buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan 66 yaşındaki B.K.'yı hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Enver Bahadır Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suya düştüğü değerlendirilen kişi, ekiplerce bilinci kapalı olarak denizden çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsminin B.K. (66) olduğu öğrenilen kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.