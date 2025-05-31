Sinop'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Sinop'un Gerze ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Sinop'un Gerze ilçesinde 4 katlı apartmanın 2 katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
19 Mayıs Mahallesi Emek Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2 katında bulunan S.B'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gerze Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel