Sinop'ta aile bağlarını güçlendirmek için okulda etkinlikler düzenleniyor

Sinop'ta, farklı zaman dilimlerinde düzenlenen sosyal ve sanatsal etkinliklerde bir araya gelen öğrenci ve veliler, hem güzel vakit geçiriyor hem de aile bağlarını güçlendirme fırsatı buluyor.

Kent merkezindeki TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunun idarecileri, öğrenci ve velilere yönelik kermes, piknik, resim ve kil çalışması??????? gibi sanatsal ve sosyal faaliyetler gerçekleştiriyor.

Öğrenci-veli birlikteliğini artırmak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler ve velileri aynı zamanda hoşça vakit geçirme imkanı buluyor.

Okul Müdürü Abdullah Yurtseven, AA muhabirine, geride kalan 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda geçen yıl yapmaya başladıkları etkinlikleri bu yıl da devam ettirdiklerini vurgulayan Yurtseven, öğrenci-veli ilişkisinin yüksek seviyelere çıkarılmasının başarıyı da beraberinde getireceğine inandıklarını dile getirdi.

Yurtseven, yapılan tüm etkinliklere velilerin yoğun katılım göstermelerinin kendilerini son derece memnun ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2025 yılı, Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edilmişti. Biz 2026 yılında da Aile Yılı etkinliklerine devam ediyoruz. Eğitim öğretim yılının başından itibaren çeşitli etkinliklerde öğrencilerimizle, velilerimizi okulda bir araya getirmeye çalışıyoruz. Okul dışında zaten birlikteler. Amacımız öğrencilerimizin velileriyle daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak."

Öğrencilerin aileleriyle zaman geçirmelerinin aile bağlarının güçlenmesine de katkı sunduğunu aktaran Yurtseven, "Bu etkinliklerde beraber resim yapıyorlar. Kil sanatı ile Sinop'un tarihi mekanlarını işliyorlar. Kermeslerde bir araya geliyorlar. Hem velilerimizden hem öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Veliler uygulamadan memnun

Kil sanatı işleme atölyesi etkinliğine katılan veli Belgin Tanfer, okul idaresi ve öğretmenlerin kendilerine sunduğu bu imkandan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Etkinliklerde çocuklarıyla bir araya gelmenin yanında diğer velilerle de tanışma ve kaynaşma fırsatı yakaladıklarını belirten Tanfer, "Okulda zaten bir aile gibiyiz. Çocuklarımız da kardeş gibi büyüyorlar. Benim açımdan çok güzel etkinlikler oluyor." dedi.

Veli Ayşe Kümeç ise çocuklarıyla özellikle sanatsal etkinliklerde bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.