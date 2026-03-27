Türkiye'nin orman gücüne destek olmak için Sinop'ta vatandaşlara 5 bin 700 fidan verildi

Sinop'ta Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 5 bin 700 fidan dağıtıldı. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'nin orman gücüne destek olmak amacıyla fıstık çamı, badem, mahlep ve kestane fidanları verdi.

Yüz ölçümünün yüzde 68'i ormanlarla kaplı olan Sinop'ta, Türkiye'nin orman gücüne destek olmak amacıyla vatandaşlara 5 bin 700 fidan dağıtıldı.

Geçen yıl 294 bin fidanın dikildiği kentte, bu yıl da binlerce fidan toprakla buluşmaya devam ediyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında "Türkiye'nin orman gücü" sloganıyla kent genelinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara 5 bin 700 fıstık çamı, badem, mahlep ve kestane fidanı dağıtıldı.

Kent merkezinde Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte de Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce stant açıldı.

Burada vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin orman gücüne güç katmak hedefiyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Sinop'un mavi ile yeşilin iç içe büründüğü bir kent olduğuna dikkati çeken Kalelioğlu, "Teşkilat olarak hem kentimizin hem de ülkemizin orman gücüne destek olmayı sürdürüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz hafta çerçevesinde fidanlarımızı toprakla buluşturmanın yanında vatandaşlarımıza da ücretsiz olarak fidan dağıtımı yapıyoruz. Bu her bir fidan geleceğe nefes olacak. Ülkemizin orman gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
