Sinop Limanı'nda su alan yat batma tehlikesi geçirdi
Sinop Limanı'nda demirli Palau bayraklı bir yat, teknik arıza nedeniyle su alarak batma tehlikesi yaşadı. 9 kişilik mürettebat tahliye edilirken, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışması yaptı.
Sinop'ta limanda demirli bulunan bir yat, su alması sonucu batma tehlikesi geçirdi.
Sinop Limanı'nda demirli bulunan Palau bayraklı yat, teknik bir arıza nedeniyle su almaya başladı.
Durumu fark eden yat kaptanının uyarısı üzerine 9 kişiden oluşan mürettebat yattan ayrılarak limana çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, batma tehlikesi geçiren yatta inceleme yaparken Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri de su tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu