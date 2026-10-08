Sinop Durağan'da Müftülükçe Gazze yararına kermes düzenlendi, gelir Gazze'ye gidecek

Sinop Durağan'da Müftülükçe Gazze yararına kermes düzenlendi, gelir Gazze'ye gidecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Durağan ilçesinde İlçe Müftülüğünce Hükümet Konağı Meydanı'nda Gazze yararına kermes düzenlendi. Gönüllülerin hazırladığı yiyeceklerin satıldığı kermese vatandaşlar ilgi gösterdi; elde edilecek gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Sinop'un Durağan ilçesinde, Gazze yararına kermes düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleştirilen kermeste, gönüllüler tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.
Gazze'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve bölge halkına yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kaynak: AA