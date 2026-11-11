Sinop Boyabat ve Saraydüzü'nde 17 şüpheli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Sinop Boyabat ve Saraydüzü'nde 17 şüpheli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı aramada 17 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 4 kullanma aparatı ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ???????sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde 17 şüphelinin adreslerinde yapılan eş zamanlı aramada 17 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA