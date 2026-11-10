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Sinop Boyabat'ta tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde sanayi kavşağında tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde tırla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 34 HB 4998 plakalı hafif ticari araç, sanayi kavşağında Y.T'nin kullandığı 57 DN 255 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden H.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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