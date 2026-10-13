Sinop Boyabat'ta operasyonda 27 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 27 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA