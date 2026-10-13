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Sinop Boyabat'ta operasyonda 27 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Sinop Boyabat'ta operasyonda 27 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste 27 gram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 27 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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