Ayancık'ta Asayiş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Ayancık ilçesinde, Kaymakam Ahmed Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, güvenlik durumu ve alınan tedbirler değerlendirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç oranlarındaki değişimler ve önleyici uygulamalar hakkında bilgi sundu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Asayiş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Ahmed Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, ilçedeki mevcut güvenlik durumu ile alınan tedbirler ele alındı.

Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, suç oranlarındaki değişimler, düşüş eğilimi ve hayata geçirilen önleyici uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hayreettin Kaya ile mahalle muhtarları da katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

