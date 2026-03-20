Sınırın sıfır noktasında görevli 'Hudut Kartalları'nın bayram sevinci

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'na elleri tetikte, gözleri Suriye sınırında girdi.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor. Yerli ve milli silahlarla, gelişmiş termal kamera ve gece görüş dürbünleriyle sınırı 24 saat kontrol altında tutan Mehmetçik, hem gözetleme kulelerinde hem de görüntü izleme merkezinde sınır hattını kesintisiz izliyor, hudut hattındaki olayları dronla tespit ederek hızla bölgeye intikal ediyor.

SINIRDA KUŞ UÇURMUYOR

Sınır hattı boyunca yasa dışı geçiş teşebbüslerini önlemek amacıyla belirli aralıklarla zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler, her türlü kaçak geçiş ve kaçakçılığı engelliyor. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla görevinin başında olan Mehmetçik, Suriye sınırında kuş uçurmuyor. Suriye sınırının sıfır noktasında elleri tetikte, gözleri sınırda görevini ifa ederken, diğer taraftan da komutanlar ve askerler, bayram sevincini yaşadı. Mehmetçiğin bayram sevincini DHA ekibi görüntüledi. Komutanlar, bayramını kutladığı askerlere şeker ve kolonya ikram etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı