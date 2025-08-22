Sındırgı'da Deprem Nedeniyle Kültürel Etkinlikler İptal Edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçedeki kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiğini duyuruldu.

Sındırgı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 24. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri ile 29 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak 58. Kocakonak Panayırı'nın iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, hemşehrilerinin sağlığı ve güvenliğiyle yaşanan acının hassasiyeti nedeniyle bu kararın alındığını belirterek, yaraları birlik ve dayanışmayla saracaklarını bildirdi.