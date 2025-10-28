Haberler

Sındırgı'da 6.1'lik Deprem Sonrası İncelemeler Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşlarla görüştü.

1) SINDIRGI'DA 6.1'LİK DEPREMDE YIKILAN VE HASAR GÖREN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (8)

CHP'Lİ AYTEKİN'DEN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, depremin ardından Sındırgı'da incelemelerde bulundu. Aytekin'e, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak eşlik etti. Depremden etkilenen mahallelerde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Aytekin, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Aytekin, bölgedeki hasar tespit ve yardım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Aytekin, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yıkılan iş merkezi ve Akhisar Caddesi'nde yıkılan binaların çevresinde inceleme yaparak ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.