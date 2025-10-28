Sındırgı'da 6.1'lik Deprem Sonrası İncelemeler Yapıldı

1) SINDIRGI'DA 6.1'LİK DEPREMDE YIKILAN VE HASAR GÖREN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (8)

CHP'Lİ AYTEKİN'DEN DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, depremin ardından Sındırgı'da incelemelerde bulundu. Aytekin'e, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak eşlik etti. Depremden etkilenen mahallelerde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Aytekin, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Aytekin, bölgedeki hasar tespit ve yardım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Aytekin, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yıkılan iş merkezi ve Akhisar Caddesi'nde yıkılan binaların çevresinde inceleme yaparak ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.