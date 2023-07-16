Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri dahilinde yapılan Yağcıbedir Mehter Takımı eşliğinde kortej gerçekleştirildi. Protokolün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar da korteje katıldı. Programda konuşmalar, konferans ve dua yer aldı.

Sındırgı 15 Temmuz kortejinde buluştu

BALIKESİR - Sındırgı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri dahilinde yapılan Yağcıbedir Mehter Takımı eşliğinde kortej gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı önünden başlayan korteje protokolün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK'lar vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar gerçek tank ve arabanın kullanıldığı anıt önünde fotoğraf çektirdiler.

Korteje Yağcıbedir Mehter Takımının coşkulu marşları, ilçede kurulan Atlı Spor Kulüplerinin at üzerindeki gösterileri eşlik etti.

Kortej sonrasında Cumhuriyet Meydanında program devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Yağcıbedir Mehter takımı sahne aldı. Protokol konuşmaları sonrası tarihçi yazar Serap Aydın Işık özer tarafından "Türkiye Geçilmez" konferansı gerçekleşti. Konferans sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekranda izlendi. İlçe müftülüğü ilahi korosunun seslendirdiği ilahiler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında müftü Sami Türkel tarafından dua yapıldı. Program 00.13'de sala okunması ile son buldu.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Sındırgı birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini bu kortejde yine verdi. Siyaset ayrımı gözetmeksizin siyasi parti başkanlarımız ve binlerce vatandaşımız ile yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bugün 15 Temmuz'un senei devriyesindeyiz. İnanın insanın tüyleri diken diken oluyor. Böyle bir zor anı milletin iradesi ile Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile bir yıl önce, hain darbe girişimi yok edildi. Gözbebeğimiz askerin ve polisin içerisindeki bazı hainlerin ülkenin idaresini ele geçirmek için yaptığı, yine askerin ve polisin içindeki vatanseverler önledi, bu millet önledi. Bu millet bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle o topluluğa, o millete o topluluğa hiç kimse bir şey yapamaz. Biz şehit olan polislerimize, askerlerimize, yaralanan polislerimize, askerlerimize ve bu milletimize 251 tane 15 Temmuz şehidimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Allah bir daha bize böyle anları göstermesin. Biz bir oldukça, bu şanlı millet oldukça kimse bu vatana hiç bir şey yapamaz" dedi.

İlçe kaymakamı Zafer Oktay, "15 Temmuz günü tüm Dünya'ya bir ders vermiş olduk. Bu aziz Türk milletinin dik duruşunun vatan sevdasının bir göstergesidir. Unutmamamız ve unutturmamız gereken bir hadise. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik günümüzü kutluyor, tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.