Sincan'daki Boya Fabrikası Yangınında Kayıp Olduğu Açıklanan Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi.

(ANKARA) - Ankara'nın Sincan ilçesindeki Ankara Sanayi Odası (ASO) Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan boya fabrikasında çıkan yangında kayıp olduğu belirtilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangında kayıp olduğu bildirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın söndürme çalışmalarının ardından ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Sincan ilçesi Alcı Mahallesi'nde bulunan Kardelen Boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının ardından yaptığı açıklamada 1 kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

