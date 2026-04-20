Sincan'daki Boya Fabrikası Yangınında Kayıp Olduğu Açıklanan Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi.
Sincan ilçesi Alcı Mahallesi'nde bulunan Kardelen Boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının ardından yaptığı açıklamada 1 kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.
Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.