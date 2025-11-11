Haberler

Sincan'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Sincan'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sincan'da düzenlenen 'Yeşil Vatan Seferberliği' temalı fidan dikme töreninde 244 fidan toprakla buluştu. Etkinliğe katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, doğaya sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

11 KASIM Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sincan'da 'Yeşil Vatan Seferberliği' temasıyla fidan dikme töreni düzenlendi. Etkinlikte toplam 244 fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ercan, törende yaptığı konuşmada doğaya sahip çıkmanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirterek "Yeşil bir Sincan, yeşil bir Türkiye için hep birlikte çalışıyoruz. İlçemizde ağaçlandıracağımız pek çok alanımız var. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşilimiz çok. İnşallah bu yeşil alana daha da yeşil alan katmayı hedefliyoruz. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmekten imtina etmeyelim" dedi.

Ercan konuşmalarının ardından belirlenen alanda fidan dikerek, can suyunu verdi. Katılımcılar da süs kirazı, süs eriği, süs elması, süs armudu, kara çam ve mavi ladin türlerinden oluşan fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 493.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.