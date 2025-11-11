Sincan'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

11 KASIM Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sincan'da 'Yeşil Vatan Seferberliği' temasıyla fidan dikme töreni düzenlendi. Etkinlikte toplam 244 fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ercan, törende yaptığı konuşmada doğaya sahip çıkmanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirterek "Yeşil bir Sincan, yeşil bir Türkiye için hep birlikte çalışıyoruz. İlçemizde ağaçlandıracağımız pek çok alanımız var. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşilimiz çok. İnşallah bu yeşil alana daha da yeşil alan katmayı hedefliyoruz. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmekten imtina etmeyelim" dedi.

Ercan konuşmalarının ardından belirlenen alanda fidan dikerek, can suyunu verdi. Katılımcılar da süs kirazı, süs eriği, süs elması, süs armudu, kara çam ve mavi ladin türlerinden oluşan fidanları toprakla buluşturdu.