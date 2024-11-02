Sincan'da Dini Eğitim Yurtta Çocuklar Darbedildi İddiası
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir dini eğitim yurtında kalan çocukların darbedildiği iddiasıyla savcılık soruşturması başlatıldı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde bir eğitmenin çocuklara tokat attığı görülüyor.
Sincan'da dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların bir eğitmen tarafından darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, eğitmenin çocuklara tokat attığı görüldü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler sonrası soruşturma başlattı. Başsavcılığın, sosyal medyada yer alan çocukların darbedildiği yönündeki video ve haberler üzerine resen soruşturma başlattığı öğrenildi.