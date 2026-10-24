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Sincan'da bir günde 3 bin 774 ünite kan toplanarak Türkiye rekoru kırıldı

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Sincan'da bir günde 3 bin 774 ünite kan toplanarak Türkiye rekoru kırıldı
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Sincan'da tüm okullarda düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir günde 3 bin 774 ünite kan toplandı. Sincan Kaymakamlığı öncülüğünde Sincan Belediyesi, Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle dün düzenlenen kampanya yeni Türkiye rekoru kırdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde tüm okullarda düzenlenen kampanya ile bir günde 3 bin 774 ünite kan bağışı toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sincan Kaymakamlığı öncülüğünde Sincan Belediyesi, Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle geniş katılımlı kan bağışı kampanyası yapıldı.

Sincan Anadolu Lisesi'ndeki açılışa, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, Türk Kızılay Sincan Şubesi Başkanı Taner Gürsoy ve ilçe protokolü katıldı.

Kampanya kapsamında öğrencilerin çağrısıyla Sincan'da 2023'te 1364 ünite, 2024'te 2 bin 809 ünite, geçen yıl ise 3 bin 682 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Dün düzenlenen kampanyada bir günde 3 bin 774 ünite kan bağışı toplanarak yeni bir Türkiye rekoru kırıldı.

Kaymakam Levent Kılıç, yaptığı açıklamada, "Bir ünite kanın 3 cana umut olabileceği bilinciyle, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve hayat kurtarmak amacıyla düzenlenen kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Murat Ercan ise kampanyanın önemine dikkati çekerek, "Böylesi bir iyilik hareketi içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Son iki senedir kimseyle yarışmıyoruz, sadece kendimizle yarışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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