Sincan'da Aile Dramı: Eşini Vurup İntihar Etti

ANKARA'nın Sincan ilçesinde dün gece eşi Zeynep Murat'ı (60) tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Ahmet Murat (62), toprağa verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Sincan ilçesi Yenicimşit Mahallesi Kümeevleri'nde meydana geldi. Ahmet Murat ile karısı Zeynep Murat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Murat, evde bulunan tüfekle önce eşi Zeynep Murat'a ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Zeynep ile Ahmet Murat çiftinin cenazesi, ikindi namazı sonrası Yenicimşit Mahallesi'ndeki Cimşit Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.