Sinanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 860 sentetik uyuşturucu hap, kokain ve esrar maddeleri ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyonda 3 bin 860 sentetik uyuşturucu hap, bir gram kokain maddesi, bir gram reçine esrar maddesi, bir gram kokain kullanımına yarar kağıt para aparatı, 3 esrar kullanımına yarar kağıt ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
