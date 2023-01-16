'Sinan Ateş' isyanının merkez üssü Bursa'dan izlenimler

Candan Yıldız-Hazar Dost

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in mevlidinin okunduğu Bursa Emir Sultan Camii'ndeyiz.

Sinan Ateş'in babası Musa Ateş ve öğretmen olan eşi Ayşe Ateş'in taziyeleri kabul ettiği mevlide ağırlığını Ülkücü camianın oluşturduğu bir kalabalık katıldı.

Sinan Ateş cinayeti, Ateş'in büyüdüğü, izler bıraktığı Bursa'da herkesin bildiği sır gibi…

Konuştuğumuz kişiler, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i öldüren uyuşturucu çetesini "piyon" olarak görüyor, "derdimiz şahlarla" diyor.

Ateş cinayeti, MHP içindeki sorunları açık etmek ve kendi ifadeleriyle "parti içindeki bir kliğe savaş" açmak için de kırılma noktası olmuş.

Bursa'nın MHP Genel Merkezi'ne isyan bayrağını açmanın merkezi olmasını ancak Bursa'ya gittiğinizde daha iyi anlayabiliyorsunuz.

Zira Cumhur İttifakı sonrası mevcut MHP yönetiminin halkla bağının koptuğu iddiası var. İşte bu yüzden Sinan Ateş'in Bursa'da yaptıklarına, ideolojik vizyonuna, halkla kurduğu bağa, örgütçülüğüne ilişkin anlatılanlar Bursa'yı, MHP içinde ya da MHP'ye alternatif yeni bir merkez kılacağa benziyor. Özellikle Sinan Ateş adına kurulacak vakfın misyonu bu olacak gibi görünüyor.

Cinayete ilişkin ses çıkaran, o sesin örgütlenmesini sağlayan merkez Bursa. Bursa olması bir yere kadar anlaşılır. Zira Sinan Ateş, Bursa'da büyümüş, Ocak'tan yetişmiş, babası Musa Ateş 80'lerde vurulan bir Ülkücü. Etrafındaki gençleri etkileyen, konuştuğumuz kimi gençlerin anlatımına göre 'Okuyun, okul birincisi olun. Üniversitede başarılı olun telkinin de bulunan" bir isim.

Cinayet sonrası MHP'den istifa eden, bir dönem MHP Bursa İl Başkanlığı Yardımcılığı görevinde bulunan, eski emniyet mensubu, Turan Sancağı Teşkilatı Başkanı Halit Gökhan Gül, Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün Ankara'ya giden, cenazesini getiren, cenazeyi ve sonrasındaki mevlidi örgütleyen ekibin içinde yer almış.