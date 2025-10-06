Haberler

Şin-Bet'in Uyarısı, Aksa Tufanı'ndan 4 Saat Sonra Ulaştı

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Aksa Tufanı öncesi uyarı mesajı, sistem güncellemesi nedeniyle 4 saat gecikmeli ulaştı. Şin-Bet ve polis arasında gerginlik yaşanıyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı konusunda polisi saatler öncesinden uyardığı ancak "sistem güncellemesi" nedeniyle uyarı mesajının yaklaşık 4 saat sonra ulaştığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail polisinin 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasında elde ettiği bazı bilgileri paylaştı.

Haberde, Şin-Bet'in, Aksa Tufanı'ndan saatler önce Gazze Şeridi'nde Kassam Tugayı üyelerinin İsrailli şirketlere ait sim kartları aktive ettiğini tespit ettiği kaydedildi.

Bunun üzerine Şin-Bet'in 7 Ekim saat 03.03'te polise "Gazze Şeridi'nde şüpheli hareketlilik" olduğuna dair uyarı mesajı gönderdiği ifade edildi.

"Sistem güncellemesi" nedeniyle Şin-Bet'in uyarı mesajının polise 4 saat sonra 07.03'te ulaştığı belirtildi.

Polisin bölgedeki karakollara uyarı mesajını saat 08.00'de ilettiği, Aksa Tufanı'nın o anlardan daha önce başladığı aktarıldı.

Haberde, 7 Ekim nedeniyle birbirlerini suçlayan Şin-Bet ile polis arasında gerginlik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
