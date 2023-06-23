Simav'da polis ekiplerine kaçan sürücü park halindeki araçlara çarptı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü park halindeki iki araca çarptı. Sürücü ve araçtaki bir kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.