Simav'da polis ekiplerine kaçan sürücü park halindeki araçlara çarptı
Güncel Haberler
Kütahya'nın Simav ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü park halindeki iki araca çarptı. Sürücü ve araçtaki bir kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü park halindeki iki araca çarptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan Caddesi'nde trafik denetimi yaptıkları sırada bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, aynı caddede park halinde olan bir otomobil ve tıra çarptı.
Sürücü İ.K. (27) ile araçtaki İ.K. (23), ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Gamze Elbüz - Güncel