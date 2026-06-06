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Kütahya'da helezon makinesine düşen işçi öldü

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Kütahya'nın Simav ilçesinde ahşap malzeme üretimi yapılan bir fabrikada çalışan 44 yaşındaki Salih Kaçan, helezon makinesine düşerek yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası olan işçinin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ahşap malzeme üretimi yapılan fabrikada helezon makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Esenevler Mahallesi'nde ahşap malzeme üretimi yapılan fabrikada çalışan Salih Kaçan (44), henüz belirlenemeyen nedenle helezon makinesine düştü.

Durumu fark eden işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kaçan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası Kaçan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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