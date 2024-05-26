Üye Girişi
Haberler

Simav'da Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen geleneksel Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni'nde yaklaşık 30 bin kişiye yemek verildi. Şölende 14 çocuk sünnet edildi ve protokol üyeleri tarafından altın ve bisiklet hediye edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 40 yıldır geleneksel olarak sürdürülen "Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni"nde yaklaşık 30 bin kişiye yemek verildi.

Simav Belediyesi tarafından organize edilen hayır yemeği için bu yıl 4 ton kemiksiz et kullanıldı. Şehriye çorbası, et yemeği, bulgur pilavı ve irmik helvası, şölene katılan yaklaşık 30 bin kişiye ikram edildi. Şölende, 14 çocuk sünnet ettirildi.

Etkinlik kapsamında, yıl boyunca kaza bela ve musibetlerden korunması için ilçedeki hafızlarca Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edilerek "Çevre Hatmi" geleneği uygulandı.

Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin de desteğiyle yaşatılan geleneğin, devlet ve millet işbirliğinin ortaya konulduğu en güzel dayanışma örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 bin misafire yemek ikramı yapıldığını belirten Aktulun,"Etkinliğimize her yıl olduğu gibi çevre il ve ilçelerden birçok misafirimiz katıldı.Organizasyonda bizi yalnız bırakmayan belediyemizin maddi yükünü tamamen alan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaoğlu'nun katıldığı etkinlik sonunda, sünnet ettirilen 14 çocuğa protokol üyelerince altın ve bisiklet hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Sünnet Çocuk Simav Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 Hamas, attığı füzelerle İsrail'in kalbini hedef aldı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

Hamas, attığı füzelerle İsrail'in kalbini hedef aldı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

Bakmadan Geçme

GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title